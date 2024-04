Andrea è un nome proprio maschile, che può essere declinato anche al femminile.

Quando è l’onomastico

Andrea festeggia il suo onomastico il 30 novembre, giorno dedicato alla memoria di Sant’Andrea apostolo, fratello di San Pietro.

Origine, etimologia e significato

Andrea deriva dal nome greco Andreas, che a sua volta deriva da andros, in riferimento alla mascolinità. Può essere anche collegato al termine andreia, che indica proprio la forza maschile. In ogni caso il significato di Andrea può essere ricondotto alla “virilità”.

Assai diffuso negli ambienti pagani e cristiani, specialmente in epoca medioevale, Andrea è tuttora uno dei nomi più amati e popolari. La variante femminile è invece in uso soltanto dal ventesimo secolo, soprattutto nei Paesi anglosassoni.

Una curiosità: in Italia non era possibile battezzare così una bambina se non aggiungendo anche un secondo nome “femminile”.

Personalità di Andrea

Andrea all’apparenza può sembrare freddo e riservato. In realtà questo atteggiamento è solo una maschera. Andrea è sensibile, emotivo, ha bisogno di sentirsi sempre amato e rassicurato. Per lui la famiglia, gli affetti, la casa sono estremamente importanti e gli garantiscono equilibrio ed armonia.

Andrea ha un temperamento vivace, burrascoso, con picchi di irruenza. Può succedere che abbia attacchi di rabbia, di breve durata ma decisamente eccentrici. Ama non rendere conto a nessuno, fare ciò che vuole quando lo desidera. Può sembrare un tipo solitario ma contornarsi di amici per lui è molto importante.

Capita che si senta incompreso, non apprezzato, ma fa parte del suo lato più nostalgico. Di certo Andrea è davvero affascinante, è un idealista che sogna ad occhi aperti. Non è un perfezionista, anzi, ama il disordine e lo stile di vita sregolato. Per contro in fatto di cuore è esigente, geloso, possessivo, e non tollera i tradimenti, di nessuna sorta.

Che lavoro farà Andrea

Chi porta questo nome sarà attratto da tutti quei lavori che richiedono una specializzazione: ingegnere, programmatore, tecnico. Sì anche a professioni legate alla psicologia e alla medicina, e a quelle che gli consentono di esprimere talenti creativi ed artistici.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio esprime la personalità e il carattere di Andrea è quello del Sagittario. I nati sotto questo segno sono per loro natura indipendenti, energici, combattivi e altamente impulsivi.

Il colore di Andrea è il rosso, simbolo di passione, vitalità e di forza. La pietra preziosa portafortuna associata al nome è il rubino, che dona autostima, passionalità ed energia. Altre pietre correlate sono quella della luna, che protegge durante i viaggi per mare, e la corniola, che migliora la circolazione sanguigna, stimola i processi metabolici e infonde il coraggio necessario per affrontare nuovi progetti.

Il metallo è l’argento e l’animale totem il leone. Il numero fortunato di Andrea? È il 6, che identifica chi è alla ricerca dell’equilibrio psicofisico e chi mette familiari e amici al primo posto.