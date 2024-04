Antonietta ha origine dal nome Antonia. La forma maschile Antonio è di derivazione gentilizia. Rimanda al termine latino Antonius (portato dalla gens Antonia), che a sua volta deriva da un nome etrusco di cui però non si conosce l’etimologia. Per quanto riguarda il significato di Antonietta ci sono diverse teorie:

secondo alcuni vuol dire “ colei che precede ”;

”; per altri significa “colei che fronteggia il nemico”;

per altri ancora è da accostare al termine greco ánthos, ovvero “fiore”.

Quando è l’onomastico

L’onomastico di Antonietta può essere celebrato il 13 giugno, giorno dedicato alla memoria di Sant’Antonio da Padova (religioso francescano invocato contro la sterilità).

Altra data utile è il 17 gennaio, in ricordo di Sant’Antonio abate considerato il fondatore del monachesimo cristiano. Questi, secondo la tradizione, si ritirò prima in un antico cimitero per lottare contro il demonio, poi, a soli 35 anni, nel deserto, restando in un fortino abbandonato per ben vent’anni.

Personalità di Antonietta

Colei che porta questo nome è all’apparenza timida e svela la sua indole simpatica e divertente solo alle persone che ha nel cuore. Antonietta apprezza la compagnia, i giochi e i lavori di gruppo e ama lo sport.

È sempre piena di energia ed è costantemente in cerca di qualcosa da fare, le sfide per lei sono all’ordine del giorno. Non è capace di stare senza un obiettivo giornaliero da conquistare ed è un’instancabile lavoratrice, sempre entusiasta e motivata.

Per ottenere ciò che desidera Antonietta può smuovere cielo e terra. Curiosa per natura, adora i libri e lo studio, ed è discreta, onesta e sincera: la parola data per lei vale più di ogni altra cosa.

Antonietta è orgogliosa, ispira fiducia a chiunque ed è l’amica che tutti vorrebbero avere. Dotata di grande perspicacia e tenacia, è estremamente ambiziosa e si ferma solo quando ha raggiunto il suo scopo.

È intelligente, affascinante e vanta straordinarie capacità di leadership. Nei sentimenti Antonietta è affidabile, tenera e premurosa. Sa essere presente e si prende cura delle persone che ha nel cuore e del partner, sempre senza chiedere nulla in cambio.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità di Antonietta è quello dello Scorpione. I nati sotto questo segno si distinguono per misteriosità, enigmaticità, fascino e forte emotività.

Non è tutto: sono persone estremamente ricettive, dotate di ottime capacità intuitive. Altre qualità degli Scorpione sono l’istintività, la tenacia, la gelosia e la passionalità.

Il numero fortunato legato al nome è il 6, che in numerologia rappresenta l’armonia e l’equilibrio. È un numero perfetto, in quanto prodotto del 3 (rappresentante la trinità) e del 2 (rappresentante la dualità). Il 6 è associato anche alla casa, alla famiglia e più in generale all’amore.

Il colore di Antonietta è il giallo e la sua pietra preziosa amuleto è il rubino. Il metallo è il ferro e l’animale totem il pavone.