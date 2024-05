Questo nome deriva dal greco “Ariàdne“, termine composto dal prefisso “ari”, che significa “molto” e dalla parola “adnòs”, che vuol dire “puro”. Nella sua totalità, quindi, il significato di Arianna può essere inteso come “purissima” o “molto sacra”.

A consegnare alla storia questo nome ha contribuito sicuramente la mitologica figlia di Minosse, re di Creta, che consegnò all’amato Teseo un gomitolo di lana rossa da srotolare mentre si addentrava nel labirinto del Minotauro.

Questo, al fine di poter ritrovare facilmente il giusto percorso a ritroso, dopo averlo affrontato ed ucciso. Dopo un periodo di relativo oblio, il nome è tornato in auge nella classifica dei preferiti dai genitori italiani negli ultimi decenni.

Quando è l’Onomastico

La data in cui si festeggia l’onomastico è il 18 settembre, giorno in cui si ricorda Sant’Arianna, schiava cristiana del decurione di Primnesso Tertullo, morta in Frigia nel III secolo.

La particolarità di questa figura santificata è che viene considerata martire, pur non essendoci notizia certa del suo martirio. Secondo diverse leggende, infatti, Arianna riuscì a sfuggire alle persecuzioni quasi indenne, ad esclusione di una punizione per flagellazione che le venne inflitta quando venne scoperta la sua fede religiosa.

Rifugiatasi tra le montagne, chiese a Dio di proteggerla dai suoi inseguitori e venne accontentata, perché un violento temporale li disperse prima che potessero raggiungerla e catturarla.

Personalità di Arianna

Coloro che portano questo nome vengono percepite dagli altri come affascinanti e misteriose, soprattutto per le due diverse anime che le contraddistinguono, una estremamente concreta e razionale e l’altra portata ai voli di fantasia ed alla spiritualità.

Determinata, irrequieta e curiosa, Arianna è portata ad interrogarsi spesso sui massimi sistemi e, pur essendo scettica di natura, è irresistibilmente attirata da ciò che è mistico.

Nonostante non le manchi la dialettica, tende ad isolarsi dagli altri e a volersela cavare da sola. Il suo motto, infatti, potrebbe essere l’intramontabile “meglio soli che male accompagnati“.

Il suo lato oscuro è rappresentato dalla freddezza apparente con cui nasconde i propri sentimenti più profondi e dall’estrema selettività, qualità che rischiano di allontanare da lei anche gli affetti e le amicizie.

Che lavoro farà Arianna

Instancabile ed ambiziosa, Arianna non avrà difficoltà a mettersi in luce in qualsiasi ambito professionale, ma preferirà senz’altro lavori in ambito scientifico o professioni che scavano nella natura umana, come psicologia o pedagogia.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che rappresenta al meglio chi porta questo nome è il Sagittario, simbolo di curiosità e di sete di conoscenza.

Il colore portafortuna è il blu, sinonimo della costante ricerca di equilibrio.

La pietra talismano è il rubino, che incarna passione ed energia, mentre il metallo è il rame. Il numero fortunato di Arianna è invece il 3, adatto a chi vuole godersi la vita, senza rinunciare ad affermare la propria personalità. L’animale totem è l’aquila.