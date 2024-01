Asia è un nome dalle radici antichissime. La sua origine è tuttora tema di dibattito: per alcuni deriva dal termine accadico (lingua parlata nell’antica Mesopotamia da Assiri e Babilonesi) “asu”, che significa “sorgere” in riferimento al Sole.

Per altri deriva dall’antica parola semitica “Asu”, che significa “est”. In ogni caso, il nome può essere tradotto come “alba” o “luce dell’alba”.

Quando è l’onomastico

Asia è un nome adespota, ovvero nella Storia non è portato da alcuna santa. Quindi l’onomastico ricorre il 1º novembre, in occasione della Festa di Ognissanti.

Si riscontra però un santo maschio, Sant’Asia, medico e martire, celebrato il 19 febbraio e identificato generalmente con San Pantaleone.

Chi era Asia nella mitologia?

Nella mitologia greca, Asia era una ninfa, una genia dell’acqua. Figlia dell’oceanico Teti e di sua moglie Taumante, era amatissima e considerata colei che rappresentava il continente asiatico. Un legame che aggiunge un ulteriore fascino e misticismo al nome.

La personalità di Asia

Chi si chiama così ha una natura selvaggia. Asia è una grande sognatrice ed ha a cuore il passato e le tradizioni. Emotiva e sensibile, vive intensamente la vita e i sentimenti. Questo a volte può renderla lunatica, suscettibile.

Asia può passare dalla gioia più intensa alla rabbia, lo sa bene chi le sta accanto. Il suo essere umorale la rende a tratti difficile da comprendere.

Di certo Asia ama stare in compagnia, fugge dalla solitudine e in gruppo sa essere l’anima della festa. Le piace piacere, per questo cerca in ogni occasione di attirare l’attenzione su di sé. Asia ha un grande cuore, è attenta alla felicità e al benessere dei cari. Per lei famiglia e amicizia sono valori sacri.

È capace di grandi slanci d’altruismo verso chi ama. Asia sogna realmente ad occhi aperti. Non ama le discussioni e fa di tutto per evitarle. Dotata di fervida immaginazione, vive in modo stravagante e non dà importanza al giudizio di chi la circonda. In amore è fedele, romantica e attenta. Senza dubbio è la partner ideale.

Che lavoro farà Asia?

Le professioni in cui eccellerà sono tutte quelle che prevedono l’aiutare gli altri. Sì ai mestieri di insegnante, psicologa, assistente sociale e medico. Grazie allo spiccato estro artistico Asia può diventare anche una musicista o una scrittrice di successo.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità di Asia è quello della Vergine. Si sa, chi porta questo nome non può proprio prescindere dalla serietà, dal rigore, dall’organizzazione, dalla perfezione e dall’attenzione meticolosa ai dettagli. Il numero fortunato è il 9, simboleggiante la completezza e il compimento.

Il colore legato al nome è l’arancione, associato alla realizzazione di sé e all’energia vitale, e in grado di trasmettere gioia, positività e ottimismo. La pietra preziosa correlata al nome è l’ambra, che dona energia calmante e purifica gli ambienti dalle negatività e dalle basse frequenze.

Il metallo di Asia è l’oro. L’animale totem è il gatto, che rappresenta al meglio la curiosità, la furbizia, lo spirito d’avventura e l’indipendenza.