Questo nome deriva dal latino “caecus“, che letteralmente significa “cieco“: si riteneva, in tempi antichi, che le persone non vedenti possedessero capacità divinatorie, motivo per il quale erano molto rispettate.

Tra le gens romane c’era anche la “Caecilia“, famiglia antichissima di origine plebea, i cui membri dicevano di discendere direttamente dal fondatore della città laziale di Praeneste, Caeculus, leggendario figlio di Vulcano nato da una scintilla.

Secondo altre ipotesi, i Cecilii sarebbero invece gli eredi di Caesas, fuggito da Troia con Enea e con lui approdato in Italia.

Popolare tra Medioevo e Rinascimento, il nome Cecilia deve la sua fortuna soprattutto alla Santa che lo porta, patrona dei musicisti e dei cantanti: non a caso, moltissime bande, cori e corpi musicali di diverse città sono a lei intitolate.

Quando è l’onomastico

Il 22 novembre è la data in cui si ricorda la vergine e martire cristiana Cecilia, prima messa al rogo e poi decapitata a Roma nel 230.

Si narra che, nel momento del supplizio del fuoco, la Santa cantasse lodi a Dio invece di morire. Per questo, il giudice fece intervenire il boia per tagliarle la testa, ma anche i tre colpi di mannaia infertili non la uccisero subito: rese l’anima dopo tre giorni di agonia e il pontefice la fece seppellire nelle catacombe di San Callisto.

Personalità di Cecilia

Chi porta questo nome ha un carattere gentile ed estroverso, ma autoritario. Ama occuparsi del prossimo, ma deve sempre avere la situazione sotto diretto controllo.

Cecilia cerca sempre l’azione e la costante stimolazione del suo intelletto: per questo si circonda di persone interessanti, adora viaggiare e divertirsi in compagnia.

Dotata di humor irresistibile, è anche estremamente franca e perspicace, cosa che le permette di individuare subito lati nascosti e punti deboli di chi le si trova davanti.

La sua femminilità non passa inosservata, soprattutto perché unita ad una certa disinvoltura e apertura mentale. I cambiamenti non la spaventano, anzi vengono visti come nuove opportunità. Grazie al suo fiuto, inoltre, Cecilia ha il bernoccolo degli affari.

Il suo lato oscuro è rappresentato dall’irrequietezza e dal timore reverenziale che suscita negli altri, che potrebbero sentirsi praticamente messi a nudo di fronte a lei. Spesso presa dalle tantissime idee che le frullano in testa, tende a perdere di vista se stessa.

Che lavoro farà Cecilia

Le capacità comunicative e l’innata schiettezza la faranno brillare nel mondo dei media.

Creatività ed originalità, invece, si adattano ad ambiti lavorativi nel campo della moda, del lusso e dell’arte. Il carattere deciso ed indipendente le faranno apprezzare la libera professione o la leadership.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si adatta alle caratteristiche di Cecilia è quello dei Gemelli, nemici giurati della noia. Il colore portafortuna è l’azzurro.

La pietra talismano è lo zaffiro, mentre il metallo è l’argento. Il numero fortunato è l’1, sinonimo di ambizione, autorità e indipendenza e l’animale totem è il cavallo.