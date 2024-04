Elvira è un nome proveniente dalla penisola iberica. La sua origine è tuttora parecchio dibattuta. Secondo alcune fonti sarebbe la forma spagnola di un nome germanico. Potrebbe essere ricondotto a versioni arcaiche come Geloyra, Gelovira, Gelvira e Jelvira.

Tali nomi potrebbero essere formati da gails (lancia, giavellotto) o gail (allegro, rallegrarsi) e wêrs (amica, amichevole) o wars (prudente). Le possibili interpretazioni sarebbero quindi “amica della lancia” o “amica allegra”.

In alternativa, la forma originale potrebbe essere Allovera, composto da al (tutto) e wer (vero).

Non è tutto: altre fonti identificano in Elvira il termine germanico alf (elfo) oppure i termini athal (nobile) e wira (guardiano). Infine, interpretazioni minoritarie ipotizzano una derivazione semitica: per alcune l’origine è araba (col significato di “la bianca”), per altre è ebraica (da Elbirah, ovvero tempio di Dio).

Diffusione del nome

Il nome Elvira era già in uso durante il Medioevo. Raggiunse poi una vera e propria popolarità nel XVII e XVIII secolo, quando fu reso famoso da varie opere teatrali (il Don Giovanni di Mozart e Byron, il Dom Juan di Molière, I puritani di Bellini, L’italiana in Algeri di Rossini, l’Ernani di Verdi e l’Ettore Fieramosca di d’Azeglio).

Quando è l’onomastico

L’onomastico si può festeggiare in varie date:

16 luglio, in onore di Santa Elvira (o Erlvira), badessa di Öhren, a Treviri;

15 agosto, in ricordo della Beata Elvira Moragas Cantarero, in religione “Maria Sagrario”, carmelitana scalza;

19 agosto, giorno dedicato alla Beata Elvira della Natività di Nostra Signora Torrentallé Paraire, religiosa e martire assieme ad altre compagne a Balsareny.

Personalità di Elvira

Elvira è una creativa nata che ha sempre mille idee per la testa. Ama la compagnia e predilige la vita mondana a quella casalinga. La routine non fa proprio per lei.

È entusiasta, felice, sorridente. Averla per amica è una vera fortuna. Una delle sue doti più spiccate è la manualità.

Nei sentimenti è presente, romantica, sognatrice. Guai a tradirla: difficilmente perdona! Per Elvira la famiglia è un valore estremamente importante. Per chi ha nel cuore è disposta a tutto, anche a rinunce importanti.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Elvira è il 5, che in numerologia rappresenta l’uomo universale (l’uomo vitruviano), l’unione, la luce e il cuore.

Il colore associato al nome è il giallo, che rimanda all’energia vitale del sole e alla gioia.

La pietra preziosa amuleto è il topazio, che dona saggezza, buonumore e vitalità, dissolve i pensieri negativi e rafforza la capacità di realizzarsi. Inoltre permette all’individuo di scoprire la propria profondità e ricchezza, promuove la sincerità con gli altri e con se stessi, e spinge a comunicare le emozioni.

Il metallo è l’oro. L’animale totem è l’orso, mentre il segno zodiacale che più si addice alla personalità di Elvira è quello dei Pesci.