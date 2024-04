L’origine di Emma rimanda ad un diminutivo di nomi germanici che cominciavano con “ermen” (Ermengarda, Ermentrude o Ermenegilda. Alcuni sostengono che la genesi di Emma deriva dal termine – sempre germanico – imme, che significa valoroso, operoso.

Non molto diffuso sino al Medioevo, il nome Emma trovò diffusione ampia in Inghilterra dopo la conquista dei Normanni, grazie ad Emma di Normandia. Negli USA e in Italia è da anni uno dei nomi più apprezzati.

Quando è l’onomastico

Emma può festeggiare l’onomastico in varie date, in onore di diverse Sante:

il 19 aprile , per Sant’Emma di Sassonia;

, per Sant’Emma di Sassonia; il 29 giugno, in onore di Sant’Emma di Gurk, contessa fondatrice di numerosi monasteri benedettini;

il 3 dicembre, quando viene ricordata Sant’Emma di Lesum, nobildonna e benefattrice.

Personalità di Emma

Emma è di carattere audace, brillante. A volte è rigida, autoritaria e incline al nervosismo e alla rabbia. Colei che porta questo nome tende a sembrare sfrontata, fiera e altezzosa. Emma ha fiducia in se stessa e sogna in grande e ad occhi aperti. La sua voglia di successo è evidente. È curiosa, ha voglia di conoscere, di sapere.

Questo la spinge a spostarsi da un interesse all’altro, purtroppo a volte senza approfondire come vorrebbe. Di certo le piace cambiare, rinnovarsi e mettersi in discussione. Non ama la vita piatta e la monotonia. Fugge dalla routine, preferendo piuttosto la libertà. È profondamente femminista.

Negli affetti è presente, sincera, onesta e su di lei si può sempre contare anche se ha bisogno di punti di riferimento precisi e stabili. Nei? Può essere arrogante e arrivista.

Emma ama il bello e vestire bene. Cura la sua esteriorità, la sua casa e le sue cose con dedizione assoluta. Tendenza che può farla peccare di egocentrismo e di narcisismo.

Che lavoro farà Emma

Potrebbe essere attratta da professioni legate alla finanza, all’economia, ai numeri. Sì anche ad occupazioni che hanno a che fare col campo della medicina e dell’estetica.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Emma è il 2, che spinge a vedere il doppio aspetto nelle cose e a ricercare armonia ed equilibrio. I colori associati al nome sono il giallo e l’arancione, che riflette la verità, l’energia, lo spirito creativo, l’intelligenza e la ricerca della pace interiore

La pietra preziosa amuleto è il topazio, simbolo di pace e di saggezza, e che si dice stimoli ispirazione e creatività e aiuti a superare le paure infondendo coraggio.

Il metallo è l’oro, mentre l’animale totem è il cervo. I segni zodiacali che più si addicono alla personalità di Emma sono quello della Bilancia e quello dello Scorpione, noto per gentilezza, generosità, fermezza e determinazione. La donna dello Scorpione sa come far valere i propri sentimenti, è una perfezionista nata, rigorosa tanto nel lavoro quanto nella vita.