Il nome Gaetano si è diffuso nel nostro Paese, soprattutto nell’Italia meridionale, per effetto della devozione nei confronti di San Gaetano da Thiene, vissuto tra il XV e il XVI secolo e considerato patrono dei giocatori, dei disoccupati e di molte città italiane, tra cui Napoli. L’apice della sua popolarità si è raggiunta tra il ‘700 e l”800, mentre negli ultimi anni è sceso di diverse posizioni nella classifica dei nomi più gettonati.

Nello spazio, esiste un asteroide scoperto nel 1991, che è stato chiamato “5601 Gaetano“, in onore dell’astrofilo Gaetano Lombardi.

Quando si festeggia l’onomastico

Il giorno in cui si celebrano coloro che portano questo nome è solitamente il 7 agosto, proprio in memoria del Santo della Provvidenza, cofondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari Teatini.

Origini ed etimologia

Gaetano deriva dal latino “Caietanus,” che significa “abitante di Caieta”, antica città laziale ora nota come Gaeta, il cui toponimo potrebbe derivare dal termine arcaico “kaiata”, ovvero “luogo cavo”. In senso stretto, quindi, Gaetano significa “proveniente da Gaeta“. Per estensione, però, bisogna considerare che la città di Caieta era dedicata all’omonima nutrice di Enea, protagonista dell’Eneide virgiliana, che qui morì e fu sepolta.

Il nome viene collegato anche al concetto di protezione e, nella sua variante femminile, di maternità.

Personalità di Gaetano

Per chi porta questo nome, tradizione ed antichità convivono con un carattere particolarmente forte ed indipendente, carico di determinazione, senso di giustizia e capacità decisionale. Gaetano è molto riflessivo e spesso sogna ad occhi aperti. Può isolarsi per ore per viaggiare dentro se stesso e creare un fantastico mondo immaginario. Possiede una profonda dolcezza, che rivolge solo verso chi è disposto ad addentrarsi in punta di piedi nell’universo creato dalla sua immaginazione.

Spesso si rivela un filosofo senza esserne consapevole, perché ricerca costantemente il senso della vita, fuori e dentro di sé. Il suo lato oscuro è rappresentato proprio dal fatto che, concentrandosi molto sul suo io interiore, tende a trascurare gli altri: è come se non vedesse chi gli sta intorno e diffida di coloro che cercano di riportarlo bruscamente nel mondo reale.

Che lavoro farà Gaetano

Gaetano potrà affermarsi in professioni creative, come ad esempio nella creazione di scenari e grafiche di videogame. Sarà affascinato dalla ricerca scientifica, ma anche dalla letteratura e dalla filosofia. Si sentirà più a suo agio in lavori che non lo costringeranno a stare costantemente a contatto con il pubblico.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che si avvicina di più alle caratteristiche di questo nome è il Cancro, che esprime dolcezza, timidezza e fantasia. Il numero fortunato di Gaetano è il 3, che spesso si completa nell’8, divenendo sinonimo di forza, equilibrio e determinazione. Il colore più adatto a questo nome è l’azzurro, che rappresenta calma e trasparenza. La pietra preziosa porta fortuna è il topazio. Il metallo è il ferro. L’animale totem è il leone.