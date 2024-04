Il nome è una variante del più tradizionale e formale Eleonora. Alcune teorie legano Lorella alla parola greca “eleos”, che significa “pietà” o “compassione”, o alla parola occitana “alienor”, ovvero “la persona di un altro”.

Non è tutto: c’è chi sostiene che Lorella sia una variante di Laura, nome di origini latine derivante da “laurus” (“alloro”). L’alloro è l’albero sacro simbolo di gloria e sapienza.

Il significato del nome Lorella, per estensione, diventa quindi “colei che porta l’alloro”. La corona d’alloro veniva posta sul capo sia di condottieri che avevano riportato vittorie in guerra sia su quello di filosofi e poeti.

Una curiosità: in ambienti cristiani la corona di alloro era invece simbolo di martirio.

Quando è l’onomastico

Lorella può essere festeggiata il 19 ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica ricorda Santa Laura di Cordova. Sono poche le informazioni a riguardanti la sua vita.

Si sa che nacque in un’importante famiglia spagnola e che dopo la morte del marito e delle figlie si rinchiuse nel monastero di Santa Maria di Cuteclara, vicino a Cordova, in Spagna.

Divenne badessa nel 856, succedendo a Sant’Aurea, nel periodo in cui la Spagna era sotto la conquista dei Mori. Si narra che rifiutò di abiurare la fede cristiana e per questo venne martirizzata il 19 ottobre 864 in una caldaia piena di pece bollente.

Personalità di Lorella

Colei che porta questo nome è dotata di grande energia. Lorella è estremamente espansiva e ama divertirsi, specialmente in compagnia. per natura è estremamente responsabile. È istintiva, ama lanciare a se stessa sfide continue.

Lorella è determinata nel voler raggiungere gli obiettivi che si è prefissata e lo fa sempre con rigore, impegno, dedizione. È empatica, dice sempre la sua a costo di risultare saccente.

È senza dubbio la prima della classe, dolce, delicata, a tratti fragile, tuttavia, Lorella non è facilmente domabile, anzi, la sua testardaggine è leggendaria. In amore dà il meglio di sé: è fedele, presente e sincera. Per lei inoltre, la famiglia è tutto.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Lorella è l’1. Il colore correlato al nome è il verde, che evoca il rapporto fra la natura e la psiche e che rappresenta la vita che continua, rinnovandosi; ma anche l’equilibrio e la crescita.

La pietra preziosa amuleto è lo smeraldo, che simboleggia proprio la rinascita e la speranza e il metallo è il mercurio. L’animale totem di Lorella è la rondine, mentre il segno dello Zodiaco che più si addice alla sua personalità è quello del Capricorno.

Aforisma di Lorella

“Si parla tanto della danza in palcoscenico, sotto i riflettori, ma si racconta poco ciò che c’è dietro: sogni, speranze, frustrazioni, i contrasti a volte con le famiglie che non vogliono i loro figli ballerini.” (Lorella Cuccarini).