Lucia è un nome di origine latina. Deriva dal praenomen Lúcia, femminile di Lucius e basato sul termine lux, ovvero “luce”. Può qundi significare “luminosa, splendente”.

Non a caso anticamente veniva dato alle bambine nate alle prime luci dell’alba.

Quando si festeggia

Il giorno dell’onomastico è il 13 dicembre, in onore di Santa Lucia martire. Associata alla luce, è spesso raffigurata con una corona di fiammelle in testa.

Il suo culto è assai diffuso in Scandinavia, dove viene celebrata con particolari tradizioni legate alle candele.

Un po’ di Storia

La grande diffusione del nome in Italia deriva proprio dal culto della martire, decapitata a Siracusa nel 303 d.C. per volere dell’imperatore Diocleziano.

Secondo la leggenda, Lucia si recò in pellegrinaggio al sepolcro di sant’Agata, patrona di Catania, per chiedere la guarigione della madre gravemente malata.

Sant’Agata esaudì la richiesta e Lucia, colpita dal miracolo, decise di votare la propria vita a Gesù. Per non inficiare la conversione arrivò addirittura a strapparsi con le sue stesse mani gli occhi, al fine di non cedere alle lusinghe del peccato.

Un gesto che suscitò la reazione dello sposo promesso, che la denunciò rabbioso alle autorità per farla perseguire in quanto cristiana. Lucia fu quindi condannata al rogo, ma le fiamme non riuscirono a scalfirla. Per questo venne decapitata.

Si racconta che, dopo la morte, Lucia fu autorizzata a tornare sulla terra per regalare la felicità ai bambini, nella notte del 13 dicembre. La tradizione la vede infatti portare regali e dolciumi a tutti i bimbi buoni, accompagnata da un fido asinello.

Caratteristiche di Lucia

Lucia è una persona diretta e schietta. Ha la tendenza a prendere in mano ogni situazione che si trova davanti, da vera leader. Allo stesso tempo è per natura cauta ed estremamente riservata.

Fascinosa e seducente, ama compiacere chi le sta attorno. A Lucia piace prendersi cura del proprio aspetto e mostrarsi al meglio, non risparmiando mai sorrisi e gentilezze. È una donna testarda e ostinata, che non ama fallire.

Sul lavoro è perfezionista, aspetto che la porta a prendersi i suoi tempi prima di una qualsiasi decisione importante.

Donna loquace e comunicativa, Lucia ama stare in compagnia delle persone che ha nel cuore, dimostrandosi nei loro confronti attenta e presente.

Che professione farà Lucia?

Chi porta questo nome trova gratificazione nella vita familiare. Tuttavia, anche sul piano lavorativo i successi si sprecano: sì a carriere legate alla libera professione, dal campo dell’estetica a quello immobiliare.

Cosa dicono le stelleIl segno zodiacale corrispondente alla personalità di Lucia è quello dei Gemelli. Il colore legato al nome è l’arancione. La pietra preziosa correlata è il topazio. Il numero portafortuna? È il 5.