Il nome deriva dal prenomen romano Marcus, riferito a Marte, il dio romano della guerra. Marco esiste però anche nella tradizione germanica come Mark, che vuol dire “confine”. Per estensione, comunque, il significato latino del nome è quello di “devoto, consacrato a Marte”.

Quando è l’onomastico

L’onomastico di Marco si può festeggiare il 25 aprile in onore di San Marco evangelista.

Diffusione del nome

Grazie alla grande popolarità di San Marco, il nome si diffuse estremamente durante l’epoca medievale, soprattutto a Venezia.

Personalità di Marco

Chi porta questo nome ha un carattere riservato e tende a interiorizzare sentimenti ed emozioni. Tuttavia, Marco sa anche essere l’anima delle feste: è gioviale ma molto selettivo in fatto di amicizie e non sa che cosa significhi mentire.

Ha il bisogno di esprimere il proprio pensiero in ogni situazione anche a rischio di passare per saccente e presuntuoso.

Se Marco ha preso una decisione state per certi che agirà senza esitazioni o timori; è inoltre super ambizioso, e, nonostante le cadute che la vita gli riserva, ha il pregio di restare sempre concentrato sui suoi obiettivi senza se e ma.

Per Marco lealtà e giustizia sono valori di grande importanza, di certo mette sempre moltissima energia in ogni cosa che fa e sa essere anche autoritario.

È metodico, disciplinato e rigoroso con gli altri e con se stesso: pretende che tutto sia perfetto e in ordine, specialmente in ambito lavorativo. Un difetto? Può passare da uno stato d’animo all’altro in modo repentino.

È un leader nato, con una volontà ferrea ed è destinato ad essere un uomo indipendente e di successo. Alle volte può avere difficoltà ad esprimere i propri sentimenti, apparendo freddo e distaccato. In amore dona tutto se stesso incondizionatamente con fedeltà e grande impegno.

Che lavoro farà Marco

Potrà distinguersi in ogni ambito professionale, grazie al rigore e alla sua capacità di leadership. Marco non ha bisogno di ricevere ordini, sa già di suo cosa e come fare. Questo lo rende capace di intraprendere iniziative in autonomia totale.

Il successo di Marco è una garanzia assoluta e la capacità di gestire anche le situazioni di emergenza lo rende perfetto nelle posizioni di comando e di controllo. Sì a lavori legati ai settori finanziario, informatico e politico.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alle qualità del nome è quello del Sagittario. Alla costante ricerca della libertà, i nati sotto questo segno non amano sottostare agli ordini degli altri. Forse per questo anche Marco preferisce le libere professioni o i ruoli di potere. Il colore legato al nome è il rosso, simbolo di passione, trionfo e coraggio, ma anche di aggressività. La pietra preziosa amuleto di Marco è il topazio, gemma che rappresenta la bontà, l’originalità, la saggezza e la determinazione. I numeri fortunati sono due: l’1 (rappresentante l’indipendenza, il saper stare soli, l’individualismo e il non convenzionale) e il 7. Il metallo è il ferro. L’animale totem è il gatto.