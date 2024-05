Nome molto amato dalle famiglie nobili nel corso della Storia, Matilde ha antiche origini germaniche: deriva da “Mahthildis“, termine composto da “maht”, che significa “potenza” e “hild”, che vuol dire “battaglia”.

Nel complesso, quindi, il significato che gli viene attribuito è “guerriera potente” o “colei che combatte con la forza”. La sua popolarità in Italia è stata piuttosto altalenante, ma è ancora apprezzato soprattutto presso famiglie lombarde, laziali e campane.

Quando è l’onomastico

La data preferita per festeggiare chi porta questo nome è il 14 marzo, in ricordo della regina consorte di Enrico I l’Uccellatore, Matilde di Ringelheim, madre dell’imperatore Ottone, detta anche Matilde “di Germania” o “di Sassonia”.

Durante il regno del marito si occupò soprattutto di opere di carità, facendo erigere numerosi ospedali e diversi monasteri. Resse il regno dei Franchi Orientali nel 962, mentre il figlio si trovava in Italia per ricevere la corona imperiale.

Trascorse i suoi ultimi anni di vita nel monastero di Quedlinburg, dove si spense e venne sepolta nel 968. Venne proclamata santa per acclamazione subito dopo la morte.

Personalità di Matilde

Forza d’animo, intraprendenza e fermezza sono le caratteristiche principali di Matilde, indomita nel contrastare con ogni mezzo i pericoli ed i nemici che rappresentano una potenziale minaccia per i suoi affetti più cari.

Naturalmente elegante, affronta la vita di petto e risulta estremamente affascinante senza bisogno di usare fronzoli. Non sopporta la mediocrità e per lei esistono solo il bianco e il nero. Di conseguenza, o la si ama o la si odia, senza spazio per altre sfumature.

Viene considerata una buona consigliera, sempre portata all’ascolto ed all’aiuto del prossimo e, se sposa una causa, lo fa fino in fondo, votandosi completamente al raggiungimento dell’obiettivo.

Il suo lato oscuro è rappresentato dall’estrema riservatezza, che spesso le impedisce di aprire il suo cuore, e dal perfezionismo maniacale.

Che lavoro farà Matilde

Chi porta questo nome non disdegnerà incarichi di responsabilità e professioni che implicano nervi saldi, capacità decisionali e problem solving. Buone prospettive quindi per un’eventuale carriera in politica o in ambito militare.

Ma la possibilità di affermarsi non mancherà anche in lavori altamente specializzati o basati su discipline scientifiche.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Matilde è il Leone, simbolo per antonomasia di fierezza e coraggio. Il colore portafortuna è il giallo, indice di luminosità ed energia.

La pietra talismano è il topazio, che rende consapevoli delle proprie emozioni, mentre il metallo è l’oro. Il numero fortunato di Matilde è il 9, che indica completezza e il suo animale totem è il cavallo.