Melissa deriva dal greco antico mèlissa, nome che a sua volta deriva da mèli, ovvero miele. Per estensione, Melissa vuol dire “colei che dà il miele, ape”.

Una curiosità: Melissa è il nome di una pianta erbacea spontanea, perenne, rustica e amatissima dalle api.

Un po’ di letteratura

Nella mitologia greca Melissa è una ninfa. Fu incaricata di allevare il fanciullo Zeus, nascosto sul monte Ida dalla madre Rea per metterlo in salvo dal padre Crono. Questi infatti divorava la propria prole neonata, onde evitare di essere spodestato dal trono celeste come predetto da un oracolo.

Zeus fu nutrito col miele da Melissa e allattato dalla capra Amaltea. Quest’ultima fu curata proprio da Melissa, quando il Dio per errore le spezzò un corno, che poi divenne la celebre cornucopia.

Secondo un altro mito greco la ninfa fu trasformata per punizione in ape, perché troppo amata dal Dio Apollo, che, a causa del sentimento, trascurò il proprio compito di portare con il carro il Sole nel cielo.

Quando è l’onomastico

Melissa è un nome adespota, non esiste quindi una santa così chiamata e l’onomastico può essere festeggiato il 1° novembre, nel giorno dedicato ad Ognissanti. Abbastanza diffusa per la celebrazione del nome però è anche la data del 24 aprile.

Carattere di Melissa

Melissa ha una personalità affascinante. Senza dubbio, riesce sempre a sedurre e piacere. È nata per diffondere attorno a sé pace, bellezza e armonia.

Emana tranquillità e benessere. È estremamente attenta a compiacere, mostrandosi in ogni occasione accomodante, disponibile, piacevole, affettuosa e premurosa.

Melissa è anche un’esteta, ama prendersi cura dell’aspetto fisico. È precisa, meticolosa quasi a livelli maniacali e sa anche assumersi le proprie responsabilità. Come detto ha un’indole perfezionista e scrupolosa e per questo è anche super professionale ed affidabile.

Negli affetti è sensibile, presente, dolce. Ha la tendenza a sognare ad occhi aperti, anche per proteggersi dalle delusioni del quotidiano. Possiede talenti creativi, è aperta e fortemente comunicativa.

Che professione farà Melissa

Melissa si realizzerà senza problema alcuno nell’ambito creativo. Sì a mestieri legati all’arte, al mondo dello spettacolo, alla moda e all’estetica.

Ma non solo: sì anche a professioni di utilità sociale (come, ad esempio, il medico) e a quelle legate all’amministrazione della giustizia. Di certo la vera realizzazione personale Melissa la otterrà nel privato, a livello familiare ed emotivo.

Cosa dicono le stelle

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità di Melissa è quello del Capricorno, caratterizzato da pragmatismo, pazienza e infinita perseveranza. I nati sotto questo segno ispirano fiducia grazie alla loro onestà e dedizione estrema e come Melissa sono assai legati alla famiglia.

Il colore associato al nome è il verde, che rimanda simbolicamente all’idea di armonia e amore per gli animali e la natura. L’amuleto portafortuna di Melissa è lo smeraldo, pietra verde per eccellenza. Il numero fortunato correlato al nome è invece il 6, simboleggiante il punto di arrivo, ovvero l’armonia conquistata.