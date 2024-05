Deriva dall’ebraico “Mikha’el”, che si compone di tre termini distinti: “mi”, che significa “chi”, “kha”, che vuol dire “come” e “El”, corrispettivo di “Dio”.

Non a caso, quindi, è un nome che si ritrova frequentemente nella Bibbia. Il suo significato completo corrisponde alla domanda “chi è come Dio?” .

A portarlo, tra gli altri, è l’Arcangelo guerriero che, armato della spada con cui è generalmente rappresentato nell’iconografia, spense la ribellione degli angeli guidati da Lucifero.

Particolarmente popolare in tutta Europa fin dal Medioevo, nel corso della Storia è stato apposto a diverse teste coronate, ma la sua diffusione è decisamente scemata con l’avvento del nuovo Millennio.

Quando è l’onomastico

La data preferita per celebrare chi porta questo nome è sicuramente il 29 settembre, quella in cui si ricordano tutti e tre i Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele.

Oltre alla spada, uno degli “accessori” con cui Michele è spesso raffigurato è la bilancia.

In alcune tradizioni cristiane, infatti, questo Arcangelo tiene in equilibrio il cosmo, visto come rappresentazione dei diversi aspetti della psiche umana.

Un ulteriore simbolo a lui legato è il drago, che evoca il male da sconfiggere, ma da non eradicare mai completamente. L’antagonismo, infatti, è necessario nel percorso evolutivo per far emergere ancor meglio la luce del bene.

Personalità di Michele

Riservato e diffidente in pubblico, Michele è invece gioviale e perfettamente a suo agio con gli amici più cari e nell’intimità delle mura domestiche.

Si guarda sempre le spalle quando si trova immerso nel mondo esterno e sceglie, se possibile, di non addossare mai i suoi problemi agli altri.

Finge che vada tutto bene anche quando è in preda alla malinconia o alla confusione. A dispetto di queste sue caratteristiche, è un grande comunicatore, ma deve sempre combattere per reprimere la propria emotività, risultando spesso freddo e apparentemente insensibile.

Il suo lato oscuro è rappresentato dall’alternanza di picchi estremi di ottimismo ed allegria con fasi altrettanto rilevanti di vera e propria disperazione, in cui il disfattismo più totale prende il sopravvento.

Che lavoro farà Michele

Michele riuscirà a realizzarsi nella sfera della comunicazione e tenderà a scegliere la libera professione, piuttosto che un lavoro dipendente. Potrà brillare anche nel mondo dello spettacolo o nell’attività commerciale.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Michele è l’Acquario, i cui nativi sono famosi per il loro spirito libero. Il colore portafortuna è il rosso, sinonimo di forza e passione.

La pietra talismano è il rubino, vero e proprio antidoto contro il pessimismo, mentre il metallo è il ferro. Il numero fortunato è il 5, che simboleggia la ricerca di stabilità. L’animale totem è la tigre.