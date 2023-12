Niccolò è una variante italiana di Nicola. L’origine è greca: il nome è composto da due parole, nike, “vittoria” e laos, “popolo”. Quindi Niccolò vuol dire “vincitore del popolo”.

Quando si festeggia

L’onomastico di Niccolò si festeggia il 13 novembre in memoria di San Niccolò I Papa (820 d.C. – 13 novembre 867d.C.). Il nome può essere celebrato anche il 6 dicembre, giorno di San Nicola.

Un po’ di Storia

San Nicola è uno dei santi più amati e venerati nel mondo, unendo cattolici e ortodossi. Il religioso vanta numerose leggende e miracoli ed è tuttora al centro di polemiche.

Le sue reliquie, conservate a Bari, sono tutt’oggi contese e la Turchia ne chiede la restituzione dopo che nel 1087 furono trafugate da alcuni marinai pugliesi.

Una popolarità incredibile, tanto da aver ispirato persino la figura di Babbo Natale. Il motivo è da ricercarsi in un episodio della vita del Santo.

Prima di essere ordinato vescovo, Nicola s’imbatté in una famiglia nobile caduta in disgrazia. Il padre, che si vergognava della povertà in cui versava, decise col cuore a pezzi di avviare le figlie alla prostituzione.

Fu allora che Nicola, nascondendosi, lasciò scivolare dalla finestra dell’abitazione della povera famiglia tre palle d’oro, grazie alle quali le ragazze ebbero un futuro migliore di quello prospettato dalla miseria.

Ecco l’origine del legame fra il Santo e Babbo Natale, sancito nei primi decenni del 1800 grazie a una poesia di Clement Clarke Moore.

Caratteristiche di Niccolò

Niccolò è intelligente, caparbio e concreto. Si pone continuamente degli obiettivi e sa bene dove vuole arrivare. Coraggioso, energico e virile, Niccolò ha una personalità complessa, a volte difficile da decifrare.

Una corazza da duro che però cela un animo affascinante e sensibile. Chi porta questo nome tende ad essere facilmente irascibile: con Niccolò niente bugie o tentativi di adulazione, il rischio altrimenti è quello di scatenare la sua rabbia.

Di certo Niccolò ha un profondissimo senso dell’amicizia e dell’onestà: premuroso verso le persone che ama, preferisce sempre una verità scomoda ad una menzogna.

Il lavoro ideale?

Niccolò è attratto da professioni che prevedono viaggi e dinamismo. Si prevedono successi quindi nel mondo della finanza, del commercio e dell’’istruzione.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale di Niccolò è il Leone, coraggioso, volitivo e caparbio proprio come lui. Il colore collegato al nome è il rosso porpora, che esprime forza, passione sfrenata e amicizia profonda.

La pietra preziosa correlata è il rubino, che infonde coraggio e aiuta a mantenere la concentrazione alta. Il numero portafortuna di Niccolò? Il 9, che in numerologia rimanda alla fiducia.