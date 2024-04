Renato deriva dal tardo latino renatus, che vuol “rinato, nato nuovamente, risorto”. È un nome tipicamente cristiano, che veniva adottato dai nuovi battezzati a sottolineatura della loro “rinascita nella fede”.

La variante russa Renat ha avuto diffusione ampia durante il Comunismo in quanto acronimo di revoljusija nauka technika, ovvero rivoluzione, scienza, tecnica.

Quando è l’onomastico

L’onomastico di Renato si può celebrare il:

29 settembre , giorno dedicato a San René Goupil, coadiutore gesuita, martire ad Ossernenon;

, giorno dedicato a San René Goupil, coadiutore gesuita, martire ad Ossernenon; 6 ottobre, in memoria di San Renato, vescovo di Sorrento;

12 novembre, in onore di San Renato, vescovo di Angers.

Personalità di Renato

Renato ha una natura rassicurante e gentile. È seducente, attraente e dal fascino discreto. È sempre circondato da un’aura misteriosa. Renato è un seduttore, vuole compiacere gli altri.

Questo suo bisogno di seduzione può essere una fonte continua di stress e di preoccupazione. Renato è anche molto attento ai suoi amici e alla famiglia, con cui ha necessità di essere in equilibrio e in sintonia, anche a costo di donare tutto se stesso.

Di certo dà il meglio di sé quando è chiamato ad aiutare, consolare, sostenere. Renato adora sentirsi apprezzato e utile. Non dice di no ai carichi di responsabilità, sa portare pesi sulle spalle egregiamente.

Al tempo stesso, se non viene gratificato per il suo lato altruista e la sua disponibilità può palesare un’altra natura, dimostrandosi egoista e chiuso in se stesso.

Non è tutto: Renato è un perfezionista nato, a volte anche all’eccesso. Questo suo lato può manifestarsi in diversi ambiti, dall’abbigliamento all’apprensione in relazione a chi ha nel cuore.

In ambito lavorativo Renato è puntiglioso, preciso, non fa sconti. Iper responsabile, è indipendente, ama i cambiamenti e scoprire cose nuove. Spesso manifesta la necessità di viaggiare, di spostarsi da un posto all’altro per rinnovare la sua energia. Ama l’avventura e oscillare in modo a tratti disarmonico fra pigrizia e iperattività.

Chi porta questo nome può peccare di individualismo. Renato ha la tendenza a comandare, a dirigere e ad assumere il pieno controllo di ciò che vive. Idealista e ambizioso, vuole brillare di luce propria. Per lui essere il primo della classe vale più di ogni altra cosa.

Che lavoro farà Renato

Renato non avrà problemi a gestire un’attività di carattere familiare. Potrà essere attratto anche da professioni legate all’arte, all’estetica, al food, al travel e alla medicina (anche alternativa).

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Renato è il 7, mentre il colore legato al nome è il blu. La pietra preziosa amuleto è lo zaffiro e il metallo è il mercurio. L’animale totem è il leone. Il segno dello Zodiaco legato a Renato è senza dubbio quello del Sagittario.