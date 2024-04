Il nome “Riccardo” ha diversi significati, è infatti associato alla perseveranza e alla forza. L’origine di questo appellativo è germanica, e nasce dall’unione dei termini “ric” (dominio) e “hard” (forte).

Il significato potrebbe essere “forte signore, condottiero valoroso, potere coraggioso”. Molto diffuso in Inghilterra dopo l’invasione dei normanni, il nome si diffuse ampiamente e divenne popolarissimo sia nel mondo anglosassone che in quello europeo.

Quando è l’onomastico

L’onomastico di Riccardo può essere festeggiato il 3 aprile, giorno in cui viene ricordato San Riccardo, vescovo di Chichester, in Inghilterra, morto nel 1253 e patrono dei carrettieri.

Personalità di Riccardo

Riccardo possiede una personalità decisa, è di spirito nobile, affidabile e sognatore, ed è anche un ottimo confidente. Crede moltissimo nel valore della famiglia.

Dominatore, dispone di una grandissima audacia, ma è conosciuto e apprezzato per la gentilezza e la cortesia. Ha un temperamento equilibrato e non si lascia mai prendere dal panico, anche dinnanzi alle questioni più delicate.

Per natura è socievole e non fatica ad intrecciare legami di amicizia, anche con persone estremamente riservate e timide. Adora passare il tempo coi suoi amici ed è sempre pronto ad aiutarli nella risoluzione dei loro problemi.

Mai sottovalutare Riccardo: dietro l’aspetto amichevole, si cela una personalità acuta e calcolatrice. Non fa mai nulla per niente, ma c’è sempre un motivo dietro le sue azioni, e questo non per forza è un difetto.

Ha una grande capacità di analisi, è critico con gli altri e con se stesso. È anche un uomo fortunato che riesce spesso ad ottenere ciò che desidera. Come detto, ama darsi alla famiglia senza riserva alcuna.

Unico neo: non è sempre fedele. Va detto però che quando sceglie una compagna di vita si dimostra essere partner serio ed affidabile.

Che professione farà Riccardo

Sul piano lavorativo, Riccardo è perfezionista, metodico, preciso. Mette giù la penna soltanto quando è convinto di aver assolto brillantemente il suo dovere. È promotore di nuove idee, non si stanca mai. È attratto da vari ambienti professionali.

Con molta probabilità sarà orientato verso le libere professioni e le carriere indipendenti. Sì anche a mestieri legati al campo dell’estetica e del food oppure ad occupazioni specializzate e tecniche.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Riccardo è il 7, collegato ad una spiritualità spiccata e alla capacità di trasferire la magia nella vita di tutti i giorni. Il colore legato al nome è il rosso, che ben rimanda alla sensualità, al coraggio, all’ardore, alla nobiltà d’animo e al dinamismo.

Le pietre preziose amuleto sono ben quattro: il rubino, l’ambra, il granato rosso (che rende più produttivi e creativi) e la tulite (che invita ad accettare gli altri, compresi i loro difetti).

Il metallo associato a Riccardo è l’oro. L’animale totem è la tigre e il segno dello Zodiaco che più si addice alla sua personalità è quello dei Gemelli.