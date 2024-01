Il nome Susanna deriva dal greco biblico Sousanna, che a sua volta deriva dall’ebraico shoshan. Il termine semitico trova origine nella radice egizia ssn, ovvero “loto”. Per estensione, il significato del nome è “giglio”, fiore simbolo di purezza, nobiltà e fierezza d’animo.

Quando è l’onomastico

Susanna può essere festeggiata l’11 agosto in memoria della martire cristiana Santa Susanna di Roma (280 d.C. – 11 agosto 294 d.C.). Poco si conosce sulla vita della donna, nipote dell’imperatore Diocleziano.

Pare che l’uomo ordinò la decapitazione della parente, in quanto fervente seguace di Cristo e perché aveva rifiutato di rompere il voto di castità e di sposare Massimiliano Galerio, figlio adottivo dello stesso imperatore.

Antico Testamento, chi era Susanna

Secondo le Sacre Scritture, Susanna era una giovane casta e bella. Venne concupita in casa sua da due vecchi conoscenti del ricco marito, introdottisi nell’abitazione mentre la donna era intenta a fare il bagno. I due uomini minacciarono Susanna di accusarla di adulterio, nel caso in cui non si fosse concessa a loro.

Di fronte al netto rifiuto, i due malintenzionati misero in atto il losco piano e l’accusarono pubblicamente. Il Tribunale ritenne Susanna colpevole e la condannò a morte per lapidazione.

Fortunatamente venne risparmiata grazie all’intervento del Profeta Daniele: interrogando personalmente i due calunniatori, l’uomo riuscì a far emergere l’inganno e a salvare la reputazione e la vita della donna.

Personalità di Susanna

Dietro l’apparente algidità, Susanna nasconde una vera e propria sensibilità. Alla costante ricerca di autonomia e di indipendenza, alle volte può sembrare che pecchi di arroganza. Coloro che portano questo nome hanno un carattere complesso, con mille sfaccettature: sono suscettibili, umorali e non amano le mezze misure.

Per contro Susanna è sensibile e altruista nei confronti degli altri, specialmente verso chi porta nel cuore e per cui si spende senza riserve. Susanna lotta contro le ingiustizie e partecipa attivamente ad ogni causa in cui crede. Le sue passioni? La spiritualità e tutto ciò che concerne la crescita personale.

Che lavoro farà Susanna?

Chi porta questo nome disprezza l’inattività e l’ozio ed è sempre pronta all’azione. Susanna ha un profondo senso del dovere e una fortissima autostima, doti che giocano a suo favore nelle libere professioni e nei ruoli in cui può mettere in pratica la sua leadership.

L’innata capacità di organizzazione rende Susanna perfetta in ogni incarico di responsabilità. I mestieri in cui può eccellere? Sono tanti, dal medico, alla psicoterapeuta alla manager d’azienda.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più è in linea col carattere di Susanna è il Toro. Come noto, i nati sotto questo segno si distinguono per lealtà, equilibrio e ostinazione. Amanti dell’ordine e dell’organizzazione a 360 gradi, i Toro sono tenaci e razionali all’eccesso.

Il colore di Susanna è il verde, simbolo di spiritualità, speranza e di ricerca di stabilità. La pietra correlata è lo smeraldo, gemma legata alla natura, alla conoscenza e alla speranza. Il numero portafortuna è senza dubbio il 3, considerato numero perfetto e simboleggiante la realizzazione di se stessi.