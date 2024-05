Questo nome, forma femminile di Tiziano, è di origine latina o etrusca e deriva dall’antico “Titus“, ovvero “Tito”, prenome romano riferito al leggendario re dei Sabini Tito Tazio ed alla Gens Titia.

Letteralmente, Tiziana significa “figlia di Tito” ed è la variante più diffusa in Italia.

A rendere celebre questo patronimico, oltre all’imperatore Tito Flavio Vespasiano ed allo storico Tito Livio, fu la prima tragedia scritta da William Shakespeare, il “Tito Andronico“, che narra la storia di un immaginario generale dell’Antica Roma, animato dalla sete di vendetta nei confronti della regina dei Goti.

Il Bardo ha celebrato anche il femminile Tita, chiamando Titània la bellissima regina delle Fate del suo “Sogno di una notte di mezza estate”.

Secondo alcuni studiosi, l’etimologia del termine originario è incerta, ma andrebbe fatta risalire ad un’antica voce onomatopeica che richiamava il tipico suono prodotto dai colombi quando tubano. Titus, comunque, significava anche “colombo selvatico”.

Un’altra ipotesi ricollega il nome al verbo “tueor”, che vuol dire “difendere, proteggere”, dando quindi a Tiziana il significato di “protettrice“.

Un’ultima alternativa presa in considerazione è la derivazione dal termine “titulus”, nel suo significato di “onorificenza“.

Quando è l’onomastico

Non essendoci una santa con questo nome, l’onomastico di Tiziana può essere celebrato nelle date in cui si ricordano tre importanti vescovi: il 16 gennaio, dedicato a San Tiziano di Oderzo, il 3 marzo, San Tiziano di Brescia e il 4 maggio, San Tiziano di Lodi.

Personalità di Tiziana

Chi porta questo nome può avere un carattere ambivalente ed impulsivo, in bilico tra estrema volubilità e stoica coerenza.

Per Tiziana, fare amicizia è semplice ed è sempre in cerca di nuove conoscenze, con cui instaurare rapporti leali e duraturi. Si adatta facilmente a tutte le situazioni, sfruttando la sua acuta intelligenza e la propensione a vedere le crisi come aperture al cambiamento positivo.

Altruista e generosa, è sicuramente apprezzata per la sua fedeltà alle persone ed agli ideali e non conosce i sentimenti di invidia e rancore.

Il suo lato oscuro è rappresentato dal rischio di cedere a comportamenti un po’ troppo sopra le righe quando si prefigge di raggiungere i suoi obiettivi. le sue reazioni “di pancia”, inoltre, in alcune occasioni possono metterla in difficoltà.

Che lavoro farà Tiziana

Grazie alla sua socievolezza, Tiziana è naturalmente portata a professioni che implicano il contatto con il pubblico o che riguardano la sfera sociale. Non disdegnerà le discipline olistiche o basate sulla spiritualità.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si adatta alle caratteristiche di chi porta questo nome è la Vergine, i cui nativi sono precisi e permalosi fino all’estremo, ma anche molto creativi e lunatici.

Il colore portafortuna è il bianco, rilassante e puro. La pietra talismano di Tiziana è il diamante, il prezioso per eccellenza, mentre il metallo legato al nome è l’argento.

Il numero fortunato è il 9, che insegna a vivere la vita in modo significativo e consapevole e l’animale totem è il gatto.