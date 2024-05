La sua principale caratteristica è quella di essere un nome inventato: a coniarlo, infatti, fu il grande letterato britannico Jonathan Swift, famoso soprattutto per essere stato l’autore del fortunato romanzo “I viaggi di Gulliver“.

Per creare questo “neonimo“, ovvero “nome nuovo”, lo scrittore riunì, contraendoli in una sola parola ed invertendoli di posizione, il nome ed il cognome della donna che amava, Esther Vanhomrigh.

Ne risultò la Vanessa protagonista del poemetto “Cadenus and Vanessa”, in italiano spesso tradotto come “Il decano e Vanessa“.

Nel 1807, Johann Christian Fabricius, entomologo e botanico allievo di Linneo e grande ammiratore delle opere di Swift, utilizzò “Vanessa” per classificare un genere di farfalle della famiglia Nymphalidae, di cui le più conosciute e facili da avvistare sono l’Atalanta, la Io e la Vanessa del Cardo.

Vanessa divenne popolare come nome proprio di persona solo a metà del XX secolo, probabilmente grazie alla celebrità raggiunta dall’attrice inglese Vanessa Redgrave. In Italia è più diffuso al Nord e al Centro.

Quando è l’Onomastico

Non essendoci Sante o Beate che abbiano portato questo nome, soprattutto per il fatto che non esisteva prima della pubblicazione del poema di Swift avvenuta nel 1726, l’onomastico si festeggia l’1 novembre, nel giorno di Ognissanti.

Personalità di Vanessa

Colei che porta questo nome, particolarmente evocativo di dolcezza ed eleganza, non può che essere ammantata da un fascino davvero unico. Vanessa, infatti, non passa di certo inosservata e può collezionare diversi ammiratori appassionati nelle varie fasi della sua vita.

Dotata di classe innata, esteta ed amante della bella vita, può mostrare agli altri anche un lato narcisista ed altezzoso. Sogna spesso ad occhi aperti ed è molto ambiziosa, intraprendente ed energica.

Non ha paura del cambiamento e lo vede quasi sempre come un’opportunità per raggiungere uno status migliore. La sua felicità viene prima di tutto e va raggiunta con ogni mezzo, lecito o meno.

Il suo lato oscuro è rappresentato da uno spiccato egocentrismo che la porta ad essere autoreferenziale e talvolta egoista.

Che lavoro farà Vanessa

Con il portamento che la contraddistingue, Vanessa potrebbe avere successo come attrice, ma anche scegliere di girare il mondo facendo l’avventuriera.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che rappresenta meglio le caratteristiche di Vanessa è il Cancro, lunatico e femminile. Il colore portafortuna è il blu, in grado di calmare l’irrequietezza.

La pietra talismano è lo zaffiro, portatore di pace interiore, mentre il metallo è l’argento. Il numero fortunato è il 9, sinonimo di ambizione e l’animale totem è il cane.