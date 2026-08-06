Il sole come non lo avete mai visto: perché le immagini sono importanti

Gli scienziati hanno catturato vortici mai visti prima che si agitano sulla superficie del Sole, in una scoperta rivoluzionaria che potrebbe contribuire a risolvere uno dei più grandi misteri dell’astronomia.

Il Sole come non lo abbiamo ma visto

Le spettacolari osservazioni rivelano minuscoli vortici di plasma surriscaldato che, secondo i ricercatori, svolgono un ruolo cruciale nel riscaldamento dell’atmosfera esterna del Sole, un fenomeno che ha incuriosito gli scienziati per decenni.

Utilizzando il telescopio solare Daniel K. Inouye della National Science Foundation statunitense alle Hawaii, il team ha registrato le immagini a più alta risoluzione di queste strutture vorticose, note come instabilità di Kelvin-Helmholtz. I vortici si formano quando flussi veloci di plasma solare scorrono accanto a materiale più lento, creando vortici turbolenti simili a quelli che si osservano dove le correnti oceaniche si incontrano sulla Terra.

Perchè queste immagini sono importanti

Gli scienziati ritengono che la turbolenza torca e intreccia i campi magnetici del Sole, rilasciando energia che viene trasferita nella corona, l’atmosfera esterna del Sole. La scoperta potrebbe finalmente contribuire a spiegare il problema di lunga data del riscaldamento coronale.

Sebbene la superficie visibile del Sole raggiunga temperature intorno ai 5.500 °C, la sua corona può superare il milione di gradi Celsius. Fino ad ora, i ricercatori avevano ipotizzato l’esistenza di questi minuscoli vortici, ma non erano mai stati in grado di osservarli direttamente a causa delle loro piccole dimensioni.

Il telescopio solare Daniel K. Inouye, il più grande telescopio solare al mondo, ha fornito il livello di dettaglio senza precedenti necessario per rilevare queste strutture, alcune delle quali misurano meno di 20 chilometri di diametro. I ricercatori affermano che i risultati rappresentano un importante passo avanti nella comprensione di come l’energia si muove attraverso il Sole e viene rilasciata nella sua atmosfera.

Il lavoro potrebbe anche migliorare le previsioni meteorologiche spaziali, che sono influenzate dall’attività solare e possono potenzialmente interferire con i satelliti, la navigazione GPS, le comunicazioni radio e le reti elettriche sulla Terra. Rivelando un processo rimasto nascosto fino ad ora, gli scienziati sperano che la scoperta porti a modelli più accurati del comportamento solare e fornisca nuove informazioni su come l’energia magnetica alimenta non solo la nostra stella, ma anche le stelle di tutto l’universo.

Video tratto da: IPA / KameraOne