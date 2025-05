Come rendere più efficace la tua sessione di allenamento con sollevamento pesi? Semplice, con l’aiuto del tuo gatto!

E’ quanto è successo ad una ragazza che si stava preparando a fare un po’ di esercizi in casa per tenersi in forma: appena lei ha preso in mano il cestino, ecco il suo gatto, il delizioso Gordinho da 6 chili, saltarci dentro per una perfetta sessione di ‘cat squat‘!

Video tratto da: IPA / Sheila Grillo via ViralHog