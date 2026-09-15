Il sollevatore cede all'improvviso: lo schianto del rimorchio è terrificante

Schianto terrificante in un cantiere cinese: un sollevatore a cilindro idraulico ha ceduto di schianto mentre stava cercando di spostare il rimorchio di un camion.
Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un autoarticolato posizionato su una piattaforma in acciaio mentre veniva sollevato con un’inclinazione accentuata; improvvisamente, il cilindro idraulico ha ceduto, facendo precipitare sul sollevatore il pesante rimorchio, mentre gli operai nelle vicinanze fuggivano per mettersi in salvo.
Miracolosamente non si sono registrati morti o feriti ma solo danni al sollevatore e al rimorchio.
Video tratto da: IPA / KameraOne