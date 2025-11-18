Arrivano dalle acque al largo della Norvegia le impressionanti immagini di un’esercitazione della NATO che ha visto il siluramento della fregata dismessa KNM Trondheim realizzato dal sottomarino norvegese KNM Uthaug.
Secondo quanto comunicato dal comando NATO di Norfolk, che ha diffuso il video, l’azione si è svolta durante l’esercitazione “Aegir 25” dello scorso settembre.
Le operazioni, svoltesi al largo di Andøy, hanno coinvolto unità norvegesi affiancate dalla Royal Navy britannica e dalla Marina polacca.
Video tratto da: NATO