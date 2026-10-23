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NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Il supertifone arriva sul porto: le onde sono terrificanti

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Arrivano da Taitung Seashore Park, nella parte orientale di Taiwan, le immagini da brivido di enormi onde che si schiantano sul molo dei pescatori di Fugang.

Sulla zona sta arrivando il supertifone’ Champi, la tempesta più forte del pianeta del 2026: Champi ha raggiunto l’equivalente della categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson, con venti massimi da record, che hanno toccato i 298 km/h (185 mph) mentre si spostava sul Mar delle Filippine, caratterizzandosi anche per un occhio ciclonico eccezionalmente grande, ampio circa 80 km.

La tempesta sta causando pesanti disagi, con numerose cancellazioni di voli e danni strutturali significativi in diverse aree dell’Asia orientale.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @su700416 via Spectee”

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