Il terremoto è impressionante: il grattacielo oscilla in modo pauroso

Arrivano da Davao, sull’isola di Mindanao nelle Filippine, le paurose immagini di un grattacielo di 36 piani che oscilla sotto l’effetto delle scosse del terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Sudest asiatico.

Le strade sotto il grattacielo sono state chiuse per il timore di crolli mentre la popolazione usciva di casa per cercare maggiore sicurezza sulle strade.

Il terremoto ha avuto una magnitudo 7.8 e ha colpito un’area di 32 chilometri nella zona meridionale dell’isola di Mindanao. Scosse sono state registrate ad una profondità di 33 chilometri, con la minacci di uno tsunami che ha aleggiato per alcune ore nella zone della Filippine, della Malesia e del Giappone.

La Filippine sono un arcipelago di oltre 7mila isole che si trovano all’interno dell’ ‘Anello di fuoco’ del Pacifico, dove avvengono la maggior parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti che si verificano sulla Terra.

Video tratto da: IPA / KameaOne