Il terremoto è terrificante: trema tutto il porto dei traghetti

Un terribile terremoto ha colpito il sudest asiatico, con epicentro nelle Filippine: gli effetti sono stati però visibili anche nella vicina zona settentrionale dell’Indonesia dove, come si può vedere in questo video, le scosse hanno letteralmente fatto tremare un porto dei traghetti di Pananaru, nel Sulawesi Settentrionale.

L’agenzia meteorologica indonesiana ha affermato che il terremoto, di bassa profondità, è stato causato dalla subduzione di una placca tettonica.

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha affermato che onde di tsunami fino a tre metri erano possibili sulle coste delle Filippine, mentre onde fino a un metro erano possibili in Indonesia e Malesia. L’allerta tsunami in Indonesia è stata successivamente revocata.

L’agenzia sismologica filippina Phivolcs ha comunicato che il terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito a circa 32 chilometri dalla provincia di Sarangani, all’estremità meridionale dell’isola di Mindanao, alle 7:37 ora locale. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 33 chilometri, provocando allarmi tsunami a livello locale e nelle vicine Indonesia e Giappone.

Le Filippine sono un arcipelago di oltre 7.000 isole situate nella “Cintura di fuoco” del Pacifico, dove si verificano la maggior parte delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti della Terra.

Video tratto da: IPA / KameraOne