Il terribile attacco delle orche: barca speronata e affondata

Stanno diventando sempre più frequenti attacchi delle orche alle imbarcazioni: uno degli ultimi si è verificato al largo della Cosa de Caparica, una cittadina portoghese di fronte a Lisbona sull’estuario del Tago.

Un branco di orche ha assalito una barca a vela, speronandola e facendola affondare. Le cinque persone a ordo sono state salvare da altre barche che si trovavano nelle vicinanze.

Il video è stato diffuso sui social dalla Mercedes Benz Oceanic Lounge, un progetto della casa automobilistica tedesca in partnership con l’organizzazione Terra Incognita per far conoscere e salvaguardare la vita marina dell’oceano di fronte alle coste portoghesi.

Video tratto da: Instagram / Mercedes-Benz Oceanic Lounge