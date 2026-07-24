Il terrificante attacco delle orche: la tecnica è da brivido

Gli scienziati hanno documentato un comportamento di caccia mai osservato prima nel Golfo della California: alcune orche tenevano ferma la carcassa di un pesce luna prima di speronarla ad alta velocità, provocando l’esplosione dei suoi tessuti in migliaia di frammenti.
Un esemplare giovane si è poi nutrito dei frammenti più piccoli, mentre gli adulti hanno consumato ciò che restava del corpo.
Gli scienziati affermano che si tratta di una tecnica mai vista prima, chiamata “hold-and-ram” (trattenere e speronare), che potrebbe aiutare le orche più giovani a nutrirsi più facilmente. L’alternativa è che si tratti semplicemente di un gioco unito alla necessità di nutrirsi.
Video tratto da: IPA / KameraOne