Il tifone è inarrestabile: il palazzo crolla in pochi secondi

Arrivano dallo Fujian le immagini scioccanti di un palazzo a più piani che crolla in pochi istanti nelle acque torbide e impetuose delle alluvioni che stanno devastando la regione cinese. Fortunatamente, i residenti erano stati evacuati in anticipo e non sono state segnalate vittime.

Le province del Fujian e del Guangdong si trovano nella poco allettante prospettiva di dover affrontare ulteriori piogge torrenziali nelle prossime ore, poiché la ‘coda’ del tifone Saudel continua a portare maltempo nella Cina meridionale.

Saudel ha toccato terra per la terza volta lungo la costa del Fujian in pochi giorni, dopo essersi nuovamente rafforzato sul Mar Cinese Meridionale.

La tempesta è il settimo tifone ad abbattersi sul paese quest’anno e il terzo a colpire Yuhuan, nella parte orientale dello Zhejiang, in meno di due mesi, a dimostrazione degli effetti sempre più devastanti delle alterazioni del clima sulla Terra.

Video tratto da: IPA / KameraOne