Treno in corsa travolge tir: l'incidente è impressionante

Incidente terrificante su una ferrovia nei pressi del palazzetto dell’AlamoDome a San Antonio, in Texas: un tir lungo oltre 18 metri s’è bloccato sulle rotaie, venendo travolto da un treno in piena corsa.

Fortunatamente, l’incidente, impressionante nella dinamica, ha avuto un esito ‘quasi’ felice: detto che nessuno è rimasto ferito nello schianto, il tir trasportava infatti gli strumenti musicali della banda della Vandegrift High School, impegnata in una competizione proprio nello stadio vicino.

Alla fine, il 90% dei suddetti strumenti è risultato ancora utilizzabile e, grazie alla generosità di alcune bande che hanno prestato quelli mancanti, la Vandegrift High School è riuscita a partecipare alla gara, classificandosi anche con un ottimo terzo posto.

Video tratto da: IPA / ViralHog/ Michael Bass