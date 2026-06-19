Il tornado è devastante: casa distrutta e detriti ovunque

Un devastante tornado ha devastato Montrose, nell’Illinois, distruggendo diverse abitazioni e facendo volare in aria i detriti mentre condizioni meteorologiche estreme si abbattevano sull’Illinois centrale. Impressionante, in particolare, la distruzione di una casa, ripresa in questo video, con la parte superiore dell’abitazione completamente a pezzi e i detriti che volavano ovunque.

Il fenomeno ha fatto parte di un sistema temporalesco più ampio che si è esteso dall’Iowa all’Illinois fino all’Indiana, portando tornado, grandine di grandi dimensioni e potenti raffiche di vento in tutto il Midwest.

Video tratto da: IPA / KameraOne