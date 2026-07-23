Il tornado spazza via tutto: auto sollevate in aria

A conferma di un periodo caratterizzato sempre maggiormente da eventi metereologici estremi, arrivano dalla provincia cinese dello Zhejiang le terrificanti immagini di un tornado capace di sradicare alberi, scagliare detriti e perfino sollevare in aria un’automobile dalla strada come fosse un fuscello.

L’incidente si è verificato mentre la provincia era ancora alle prese con le conseguenze del tifone Bavi, che ha toccato terra due volte nella zona l’11 e il 12 luglio.

Le autorità hanno evacuato oltre 2,2 milioni di persone e cancellato centinaia di voli a Shanghai, con il tifone che ha causato inondazioni diffuse e interruzioni dei trasporti.

Fortunatamente Bavi si è indebolito spostandosi verso l’interno, ma ha continuato a provocare inondazioni nella Cina nord-orientale, diventando “il tifone più forte nello Zhejiang dal 1949”, secondo il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese.

Video tratto da: IPA / KameraOne