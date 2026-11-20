Un tuffo non previsto: mentre un camion stava sbarcando da un traghetto, forti correnti hanno spinto l’imbarcazione lontano dal porto Sungai Selari in Indonesia, staccando progressivamente la rampa di sbarco dal porto e facendo finire in acqua il veicolo.

Il conducente, il trentatreenne Sahroni, sarebbe riuscito a mettersi in salvo appena in tempo, prima che il mezzo affondasse.

Il camion è stato poi recuperato la mattina seguente tramite una gru. L’incidente ha causato una breve interruzione dei collegamenti via traghetto durante le operazioni di recupero.

Video tratto da: IPA / KameraOne