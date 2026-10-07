Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche: il comandante di un traghetto in navigazione sul Bosforo a Istanbul ha perso il controllo della nave, andandosi a schiantare contro la storica residenza di un’imprenditrice, non prima di aver urtato violentemente un’altra imbarcazione ormeggiata nei pressi.

Un traghetto incontrollabile

L’incidente è avvenuto presso la casa di Derin Mermerci a Vaniköy, sulla sponda asiatica di Istanbul. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il grande traghetto dirigersi verso la proprietà, urtare l’imbarcazione più piccola ormeggiata davanti alla villa e spostarla di lato.

Il traghetto si schianta poi contro la terrazza affacciata sull’acqua e contro la villa stessa, per poi rimbalzare all’indietro, lasciando danni visibili sia alla proprietà che alla barca.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non si sono registrati feriti, mentre sono stati riportati danni sia alla villa che alla barca ormeggiata all’esterno.

Il drammatico racconto dell’influencer

Dopo l’incidente, Derin ha condiviso il drammatico filmato con i suoi follower su Instagram. “Grazie a Dio, mille volte grazie. Immagino sia questo che si intende quando si dice: ‘Meglio danni alle cose che alle persone‘. Siamo stati molto fortunati”.

Derin, nata il 28 aprile 1981, è una content creator famosa sui social media e una figura nota della società turca: pubblica contenuti riguardanti moda, stile e lifestyle e fa parte della facoltosa famiglia Mermerci. Suo padre, Mehmet Ata Mermerci, è il fondatore dell’azienda tessile Akfil Tekstil.

La splendida villa ottocentesca sul Bosforo

La casa di Derin , la Kazasker Necmettin Efendi Yalısı ha circa 200 anni di storia. La struttura complessiva della costruzione risale intorno al 1800.

Per la precisione, la villa è stata edificata durante il periodo del sultano Abdülhamid II da Necmettin Efendi, un importante magistrato militare (kazasker) dell’Impero Ottomano.

Video tratto da: IPA / KameraOne