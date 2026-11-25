Una gigantesca pala per turbina eolica ha offerto uno spettacolo insolito a Laguna, nelle Filippine: un autoarticolato adibito a trasporti eccezionali l’ha fatta avanzare occupando l’intera carreggiata, in mezzo al traffico serale.

Alcuni addetti, muniti di caschi e giubbotti ad alta visibilità, hanno accompagnato il carico durante il tragitto, che ha portato la pala ad un parco eolico che sarà composto da 17 turbine e fornirà energia pulita alla rete elettrica di tutta la zona.

Video tratto da: IPA / KameraOne