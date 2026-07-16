Il treno è avvolto nelle fiamme: le immagini da brivido

Funzionari del governo canadese hanno diffuso un filmato di un treno merci avvolto dalle fiamme nei pressi di Armstrong, in Ontario, Canada, mentre dall’interno della locomotiva i macchinisti chiedevano l’intervento delle squadre di soccorso.
Oltre 800 incendi continuano a divampare in tutto il Canada, causando temperature record e un peggioramento della qualità dell’aria a causa del fumo.
La Canadian National Rail ha comunque rilasciato una dichiarazione in cui afferma che tre treni nei pressi di Armstrong, incluso quello in questione, sono stati evacuati con successo.
Video tratto da: IPA / KameraOne