UNCATEGORIZED 10 OTTOBRE 2025

Il tricolore italiano sventola a Gaza: il video è virale

“Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!”.

Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X postando un video che mostra un ragazzo in rollerblade tra le macerie con in braccio un bambino che sventola le bandiere palestinese e italiana.

Il video è immediatamente diventato virale anche se qualcuno ha fatto notare con tono polemico che le manifestazione pro-Palestina in Italia non avessero propriamente trovato l’appoggio del Governo di Gioria Meloni di cui fa parte Antonio Tajani in qualità di ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

