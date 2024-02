Il trucco per entrare gratis al cinema

Avete voglia di vedere un film al cinema con un’amica ma non volete pagare due biglietti? Qualcuno è riuscito a trovare la soluzione per risparmiare.

Il ‘qualcuno’ in questione è Dean Morris, giovane britannico che è riuscito a entrare in un cinema di Cardiff nascondendo la sua amica ‘Mouse’ in una grossa busta dell’Ikea. Con una discreta faccia tosta, Dean s’è presentato alla cassa del cinema con il borsone, ha pagato un solo biglietto e una volta dentro e spentesi le luci, ha aperto il sacco dal quale è saltata fuori Mouse.

“Sapevo che Mouse poteva entrare in una borsa IKEA, quindi volevo vedere se potevo intrufolarla nel cinema senza essere scoperto – ha raccontato il ragazzo – Non pensavo di riuscirci ma sorprendentemente ha funzionato e, alla fine, ci siamo divertiti parecchio, anche perché fortunatamente la sala era vuota. Altrimenti sarebbe stato difficile spiegare cosa avevamo fatto e farla franca…”

Video tratto da: IPA / Ark Media