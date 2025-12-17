VIDEO
VIRALI 17 DICEMBRE 2025

Il trucco per riportare il carrello al centro commerciale

Diciamoci la verità: quante volte, specialmente se siamo lontani dal deposito, abbiamo avuto la voglia di abbandonare il carrello della spesa vuoto vicino alla macchina e lontano dal luogo depositato a centro di raccolta del supermercato.

Per evitare di cadere in tentazione, c’è però chi ha trovato una soluzione geniale: riportare il carrello CON la macchina, come fatto da questo cliente di un centro commerciale di Greenville nella Carolina del Sud.

‘Stavo per entrare nel centro commerciale quando ho sentito un rumore strano – ha raccontato l’autrice del curioso video – Dopo essermi guardata intorno per qualche istante ho notato qualcuno che stava riportando il carrello della spesa in un modo decisamente inusuale”.

