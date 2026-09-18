Il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha diffuso il video di un “birdnado”, che mostra migliaia di rondini arboree volteggiare sopra la Parker River National Wildlife Refuge a Newburyport, nel Massachusetts.
Secondo i funzionari, lo stormo si è fermato per riposarsi e rifocillarsi durante la migrazione autunnale verso sud: le paludi della riserva forniscono insetti e bacche per affrontare la prossima tappa del loro viaggio.
La destinazione di queste rondini è solitamente tra il sud degli Stati Uniti e l’America Centrale.
Video tratto da: IPA / KameraOne