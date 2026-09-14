Ilary Blasi ha detto sì a Bastian Müller nella cornice elegante e riservata di Ravello, ma nel giorno più importante per la conduttrice l’attenzione del pubblico si è inevitabilmente spostata anche su Noemi Bocchi. Proprio il 13 settembre, infatti, la compagna di Francesco Totti ha condiviso sui social una dedica all’anniversario con l’ex calciatore: cinque anni d’amore celebrati con cuori, rose e palloncini. Una coincidenza di calendario che ha immediatamente alimentato commenti e interpretazioni. La domanda che molti si sono posti è inevitabile: si è trattato soltanto di una romantica coincidenza oppure di una frecciata indiretta alla ex moglie di Totti? Le fonti non attribuiscono a Noemi un’intenzione esplicita, ma il tempismo del post ha fatto parlare e ha riportato al centro della scena la lunga e tormentata storia tra Ilary, Francesco e la nuova compagna dell’ex calciatore.

Il post di Noemi Bocchi il giorno delle nozze di Blasi

La mattina del 13 settembre, mentre Ilary Blasi si preparava a vivere il suo nuovo matrimonio, Noemi Bocchi ha pubblicato una story su Instagram dedicata a Francesco Totti. Nell’immagine comparivano palloncini a forma di cuore, rose rosse e due bouquet disposti in modo da formare il numero “13”, chiaro riferimento alla data dell’anniversario. A completare la scena, una breve dedica romantica: “Cinque anni di noi, ti amo”. Totti ha poi ricondiviso il contenuto, rendendo ancora più evidente la celebrazione pubblica della ricorrenza.

Il dettaglio che ha fatto scattare la curiosità del pubblico è stato soprattutto il momento scelto. Il 13 settembre era infatti anche il giorno delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Müller. La Gazzetta ha sottolineato come la coincidenza sia stata interpretata da molti fan come una possibile stoccata mediatica, pur lasciando aperta la possibilità che si sia trattato semplicemente di una scelta legata all’anniversario della coppia. Non esiste, infatti, una dichiarazione di Noemi che confermi la volontà di provocare l’ex moglie di Totti. È il contesto, più che il contenuto della story, ad aver acceso il gossip.

A rendere la situazione ancora più curiosa sono poi le date. La dedica di Noemi parla di cinque anni di relazione, facendo risalire simbolicamente l’inizio della storia al 2021. Una cronologia che è stata messa a confronto con quanto raccontato in precedenza dallo stesso Totti, che aveva collocato l’inizio della relazione dopo Capodanno 2022 e il suo consolidamento a marzo. Anche questo elemento ha riacceso le discussioni sul passato sentimentale dell’ex coppia e sulle tempistiche che hanno accompagnato la fine del matrimonio tra Totti e Ilary.

Il matrimonio di Ilary Blasi

Mentre sui social si discuteva del post di Noemi, Ilary Blasi viveva il suo giorno speciale lontano dai riflettori. Le nozze con Bastian Müller si sono svolte a Ravello, in Costiera Amalfitana, con un’organizzazione particolarmente riservata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la giornata è iniziata con il rito civile a Palazzo Tolla, seguito nel pomeriggio, alle 18, dalla cerimonia simbolica a Villa Cimbrone. Alla festa hanno partecipato circa settanta invitati e sono state adottate misure per mantenere l’evento lontano da paparazzi e indiscrezioni.

Il matrimonio ha rappresentato per Ilary un netto cambio di stile rispetto alle nozze del 2005 con Francesco Totti, celebrate all’epoca con una grande esposizione mediatica. Questa volta la conduttrice ha scelto un’atmosfera più intima ed elegante, circondata dalla famiglia e dagli amici più stretti. Tra gli invitati c’erano anche i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, oltre ai familiari della sposa e dello sposo. Per la festa, Villa Cimbrone ha fatto da scenografia a una celebrazione raffinata, con fiori, cristalli e una tavola elegante.

Anche la scelta di Bastian Müller segna una nuova fase nella vita privata della conduttrice. L’imprenditore tedesco, legato a una famiglia attiva nel settore delle perforazioni e della costruzione di pozzi, ha mantenuto negli anni un profilo decisamente più lontano dal mondo dello spettacolo rispetto a quello dell’ex marito della Blasi. Il matrimonio arriva così come il simbolo di una pagina ormai nuova, dopo la conclusione del rapporto con Totti e anni di attenzione mediatica sulla loro separazione.

Alla fine, però, il matrimonio di Ilary non è riuscito a sottrarsi del tutto alla saga mediatica che da anni accompagna i protagonisti di questa storia. Da una parte una sposa che sceglie la riservatezza per iniziare un nuovo capitolo, dall’altra una coppia che proprio nello stesso giorno celebra pubblicamente il proprio anniversario. Se il post di Noemi sia stato davvero pensato come una frecciata resterà impossibile da stabilire senza una conferma diretta. Di certo, però, la coincidenza ha avuto un effetto preciso: nel giorno delle nozze di Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi è riuscita a conquistare una parte consistente dell’attenzione del gossip.