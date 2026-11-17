Centinaia di squali dalla punta nera si sono radunati al largo di Maya Bay, in Thailandia; i ricercatori ne hanno contati ben 451, il numero più alto mai registrato dall’inizio del monitoraggio nel 2023.
La baia, situata sulle isole Phi Phi, è diventata famosa per aver fatto da sfondo al film del 2000 “The Beach”, con Leonardo DiCaprio.
Secondo gli esperti, l’eccezionale afflusso di squali nella baia sarebbe legato al momento della riproduzione anche se questa ipotesi necessita di ulteriori indagini per essere confermata.
La scena ha ovviamente richiamato l’attenzione dei turisti che, per godersi lo spettacolo, si son avvicinati alla riva. tenendosi ovviamente a debita distanza dai predatori.
Video tratto da: IPA / KameraOne