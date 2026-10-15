Impressionante scontro tra orso e motociclista

Incidente da brividi sulle strade di Chamdo, nella Regione Autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, tra un motociclista e un grosso orso.

Orso o motociclista: chi ha avuto la peggio?

Il orso bruno tibetano è sbucato improvvisamente da una zona boschiva e stava attraversando la strada quando è stato urtato da una motocicletta. A causa dell’impatto, l’orso ha compiuto un giro su se stesso prima di allontanarsi rapidamente, mentre il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra, per poi rialzarsi un po’ barcollante.

L’Ufficio per le Risorse Naturali, le Foreste e i Pascoli della contea di Bianba ha confermato che le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto, cercando di accertare se il motociclista o l’orso abbiano riportato ferite e che verranno predisposti gli interventi necessari in abse alle lesioni riscontrate. A prima vista né l’uomo né l’animale pare abbiano subito danni fisici particolarmente gravi.

Assicurati contro gli animali selvatici

L’amministrazione della contea ha peraltro ricordato di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dalla fauna selvatica ai residenti; pertanto, l’eventuale risarcimento per i danni derivanti da incontri con animali selvatici sarà gestito dalla compagnia assicurativa.

Al tempo stesso, i funzionari hanno inoltre fatto sapere che contatteranno un centro di recupero locale per organizzare le cure per l’orso, qualora fosse possibile rintracciarlo.

L’orso bruno tibetano è una sottospecie protetta di orso bruno che popola le regioni montuose dell’altopiano tibetano: è possibile imbattersi in esemplari nei pressi di strade o insediamenti, laddove il loro habitat naturale si sovrappone alle attività umane. Sono sempre più frequenti anche gli avvistamenti di questi plantigradi nelle cittadine più grandi, dove cercano cibo.

Video tratto da: IPA / KameraOne