Improvvisamente s'apre la voragine: il terreno inghiotte 15 auto

A Kunming, in Cina, una strada è improvvisamente crollata: il terreno ha ceduto inghiottendo ben 15 veicoli.

Tre auto erano in movimento al momento del crollo: una berlina è stata ripresa mentre precipitava nella voragine, mentre un’altra auto faceva retromarcia, cercando di salvarsi. Alla fine, fortunatamente. non si sono registrati feriti.

Tutti i mezzi sono stati successivamente rimossi e recuperati, anche se non tutti, comprensibilmente, perfettamente funzionanti.

Le cause del crollo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali

Video tratto da: IPA / KameraOne