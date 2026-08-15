Una grigliata tra amici può trasformarsi in pochi minuti in un pericolo reale, soprattutto quando l’entusiasmo prende il posto delle precauzioni. È quanto mostra un video registrato il 5 luglio 2026 a Capital Heights, nel Maryland, negli USA: un barbecue costruito in modo improvvisato finisce per bucare e sciogliere un tavolo di plastica, generando un principio d’incendio.

Le immagini sono piuttosto chiare e, proprio per questo, utili come promemoria. Non servono attrezzature complicate per cucinare all’aperto, ma bisogna rispettare alcune regole essenziali: una base adatta, una distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e un controllo costante delle fiamme.

La grigliata sul tavolo di plastica: le fiamme e il principio d’incendio

Nel filmato si vede un gruppo di persone alle prese con una grigliata. Al posto di un barbecue vero e proprio viene utilizzata una soluzione “creativa”: vaschette di alluminio riempite di carbonella, una griglia sistemata sopra e, sotto il tutto, una tavoletta di legno appoggiata su di un tavolo di plastica. Una struttura apparentemente semplice, ma decisamente rischiosa. Lo strato di alluminio non è infatti sufficiente a isolare il calore prodotto dalla brace. Con il passare dei minuti, il legno comincia a scaldarsi fino a bruciare, mentre il piano in plastica si ammorbidisce e si scioglie a causa dell’effetto delle alte temperature. Nel video sono visibili anche alcune gocce di grasso provenienti dalla carne che prendono fuoco, alimentando piccole fiammate.

È una situazione che riassume molti degli errori più comuni durante un barbecue: un appoggio instabile e materiali non progettati per resistere al calore e fiamme lasciate troppo vicine a superfici vulnerabili. Un barbecue, anche piccolo, non dovrebbe mai essere appoggiato su plastica, legno o mobili da giardino. La brace può mantenere temperature molto elevate per molto tempo e bastano poche scintille, o del semplice grasso che cola dalla carne, per far degenerare una semplice cena all’insegna dello svago.

Le regole base per un corretto BBQ in sicurezza

Per grigliare in sicurezza la prima scelta da fare riguarda il luogo. Il barbecue va collocato sempre all’aperto, su una superficie stabile, piana e non combustibile, come cemento, pietra o pavimentazione adeguata. Meglio tenersi ad almeno tre metri da casa, garage, recinzioni, capanni, tende, alberi e qualunque materiale possa prendere fuoco. È importante poi evitare anche le zone di passaggio e gli spazi frequentati da bambini o animali domestici. Per accendere la carbonella bisogna usare soltanto prodotti specifici. Lascia stare benzina, alcol e altri liquidi infiammabili per accendere il fuoco possono provocare ritorni di fiamma e incendi improvvisi con conseguenze anche molto serie.

Se si utilizza un barbecue a gas, prima dell’uso è utile verificare lo stato di tubi e raccordi. Durante la cottura non bisogna mai lasciare il grill incustodito. A portata di mano è bene avere acqua (ma solo per le fiamme che non contengono grasso), una coperta antincendio o un estintore.

Per quanto riguarda gli utensili bisogna preferire quelli a manico lungo che aiutano a mantenere una distanza sicura dal calore. Attenzione anche all’abbigliamento: maniche larghe, grembiuli slacciati e tessuti svolazzanti possono diventare un rischio.

Una volta finito, carboni e cenere devono raffreddarsi completamente prima di essere smaltiti, preferibilmente in un contenitore metallico. Infine, pulire griglia e vaschetta raccogli-grasso riduce la possibilità di fiammate indesiderate. Una buona grigliata non dipende solo dalla qualità della carne: dipende soprattutto dalla capacità di divertirsi senza mettere a rischio chi è intorno al fuoco.

Video tratto da KameraOne/Fruit Ninja LLC