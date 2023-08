In Adriatico individuata nuova specie di granchio blu

Una seconda specie aliena di granchio blu e’ stata individuata nell’Adriatico grazie alla cattura di un singolo esemplare in provincia di Ancona.

Dopo il Callinectes sapidus, originario delle coste atlantiche americane che ha recentemente invaso l’Adriatico, con enormi impatti ecologici ed economici soprattutto per la produzione di cozze, vongole e ostriche in Emilia-Romagna e Veneto, è arrivato anche il Portunus segnis, originario del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano occidentale.

Secondo il CNR non si tratterebbe però (per il momento) di una seconda invasione: ‘Viene dal mar Rosso ma per ora non è doppia invasione’