Da Phuket, in Thailandia, una turista ha condiviso un video che mostra alcuni passeggeri mentre salgono a bordo di un motoscafo vicino all’isola di Racha, con onde imponenti che agitano le acque circostanti.

Nel filmato, diversi passeggeri avanzano con cautela su un pontile galleggiante in plastica, una sorta di passerella che si estende dalla riva verso l’imbarcazione ormeggiata. La struttura galleggiante si alza e si abbassa continuamente seguendo il moto ondoso, facendo sì che le sezioni che la compongono si spostino e sobbalzino sotto i piedi delle persone.

Tra coloro che attraversano il pontile c’è un uomo su una sedia a rotelle, spinto da un’altra persona, seguito da vicino dagli altri passeggeri. Nonostante le difficili condizioni del mare e il costante movimento della passerella, tutti proseguono verso il motoscafo per imbarcarsi.

Secondo l’autrice del video, il gruppo si trovava sul posto semplicemente per trascorrere momenti di relax; ha inoltre confermato che tutti sono arrivati sani e salvi sulla nave.

Video tratto da: IPA / KameraOne