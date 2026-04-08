In casa scoppia il panico: appare un ragno gigantesco

L’apparizione di un enorme ragno cacciatore ha scatenato il panico nella casa di tre ragazze in Australia. A filmare la caccia al ragno…cacciatore è stata una delle tre inquiline, Lucy Peters, che dopo aver scoperto l’enorme aracnide ha ripreso le fasi di inseguimento, fuga e, finalmente, cattura dell’ospite indesiderato, successivamente rilasciato in un giardinetto all’esterno.

Il ragno cacciatore è uno dei più grandi al mondo, con gli esemplari maschili che possono raggiungere con le zampe distese la lunghezza di ben 30 cm.

Impressionanti per la mole, i ragni cacciatori non sono però tra gli aracnidi più velenosi: nel peggiore dei casi, il loro morso può provocare nausea e vomito oltre ad un evidente gonfiore.

Come molti altri ragni, anche i ‘cacciatori’ sono generalmente animali timidi e, se non avvertono minacce per loro o per la ‘prole’, sia come piccoli che uova, non sono aggressivi e preferiscono starsene nascosti agli occhi dell’uomo.

Video tratto da: IPA / CatersNews