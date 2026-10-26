In fiamme il leggendario Nido dell'Aquila di Adolf Hitler

Il rifugio del Nido dell’Aquila di Adolf Hitler, uno dei luoghi più celebri della Seconda Guerra Mondiale, è stato gravemente danneggiato dopo un sospetto incendio doloso.

Tra gli indiziati ci sarebbe un uomo che è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo essere stato fermato poco dopo l’incidente e in seguito ai risultati della prima fase di indagini. Alle origini del suo gesto ci sarebbero motivazioni politiche.

Completato nel 1938, il Kehlsteinhaus di Adolf Hitler – conosciuto, appunto, in inglese come il Nido dell’Aquila – è una sorta di rifugio collocato a 1.834 metri d’altezza vicino a Berchtesgaden, in Germania. L’edificio doveva essere utilizzato per incontri diplomatici e ricevimenti privati, ma Adolf Hitler lo utilizzò solo 14 volte.

Attualmente è utilizzato come rifugio alpino ed è gestito dall’ente turistico di Berchtesgaden: parte dei proventi sono devoluti alla fondazione per finanziare iniziative e attività culturali della zona.

Video tratto da: IPA / KameraOne